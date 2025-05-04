Бокс. Израильтянин Ян Зак победил нокаутом в Дубае
время публикации: 04 мая 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 14:28
Израильский боксер полутяжелого веса Ян Зак провел дебютный поединок на профессиональном ринге.
В Дубае он победил нокаутом в первом раунде Даршана Сингха (Индия). Сингх опустился на колено после нескольких сильных ударов по корпусу.
Ян Зак на любительском ринге участвовал в Европейских играх 2023 года, чемпионате Европы 2024 года, квалификационном турнире Парижской олимпиады.
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