Сауль Альварес вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу

В Эр-Рияде Сауль Альварес победил кубинца Уильяма Скулла и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Мексиканец победил по очкам 115:113, 116:112, 119:109.

После боя Канело сказал, что ему не нравятся поединки, в которых соперник выходит не боксировать, а выживать.

Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и завоевал пояс IBF.

Уильям Скулл потерпел первое поражение в профессиональной карьере.