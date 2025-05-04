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Спорт

Сауль Альварес вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 04 мая 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 13:58
Сауль Альварес вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу
AP Photo

В Эр-Рияде Сауль Альварес победил кубинца Уильяма Скулла и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Мексиканец победил по очкам 115:113, 116:112, 119:109.

После боя Канело сказал, что ему не нравятся поединки, в которых соперник выходит не боксировать, а выживать.

Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и завоевал пояс IBF.

Уильям Скулл потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

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