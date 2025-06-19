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Спорт

Согласована продажа контрольного пакета акций "Лос-Анджелес Лейкерс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 19 июня 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 09:20
Согласована продажа контрольного пакета акций "Лос-Анджелес Лейкерс"
AP Photo/Mark J. Terrill

Семья Басс согласовала продажу контрольного пакета акций клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает ESPN.

Покупатель - Марк Уолтер, генеральный директор и президент холдинговой компании TWG Global.

Семья Басс сохранит чуть более 15% акций клуба. Дженни Басс продолжит управление клубом в ближайшие несколько лет.

Сумма сделки 10 миллиардов долларов, что делает продажу "Лейкерс" рекордной. Ранее рекордной была продажа "Бостон Селтикс" за 6.1 миллиарда долларов.

Спорт
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