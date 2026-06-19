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Дзюдо. Ицхак Ашпиз завоевал бронзовую медаль в Монголии

Дзюдо
Спорт/важное
время публикации: 19 июня 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 14:55
Дзюдо. Ицхак Ашпиз завоевал бронзовую медаль в Монголии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Монголии проходит турнир по дзюдо Ulaanbaatar Grand Slam 2026. В нем принимают участие 454 спортсмена из 58 стран.

Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Тимна Нельсон Леви (до 57 кг) схватку за бронзовую медаль проиграла. Пятое место.

Сегодня проходили соревнования в пяти весовых категориях. Четыре золотые медали завоевали японцы. Одну - азербайджанец Балбай Агаев.

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