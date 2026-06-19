Теннис. Александр Зверев побил рекорд Рафаэля Надаля
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:57
В немецком поединке Александр Зверев победил Янника Ханфманна 6:3, 7:6 и вышел в четвертьфинал турнира в Галле.
Это 122-я победа Александра Зверева в турнирах серии АТР 500.
Немецкий теннисист стал рекордсменом серии, созданной в 2009 году.
121 победу в турнирах АТР 500 одержал легендарный испанец Рафаэль Надаль.
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