Теннис. Александр Зверев побил рекорд Рафаэля Надаля

В немецком поединке Александр Зверев победил Янника Ханфманна 6:3, 7:6 и вышел в четвертьфинал турнира в Галле.

Это 122-я победа Александра Зверева в турнирах серии АТР 500.

Немецкий теннисист стал рекордсменом серии, созданной в 2009 году.

121 победу в турнирах АТР 500 одержал легендарный испанец Рафаэль Надаль.