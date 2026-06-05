Открытый чемпионат Франции. Результаты израильтян

В этом Открытом чемпионате Франции принимали участие три израильских теннисиста.

Дэн Бранд проиграл в первом круге одиночного разряда юношеского турнира. В паре дошел до четвертьфинала.

Сергей Лысов (теннис на колясках) проиграл в первом раунде в одиночном и парном разрядах.

Гай Сасон (теннис на колясках) проиграл в полуфинале Нильсу Винку.

В парном разряде они с Винком сыграют в финале и могут стать победителями пятого турнира "Большого шлема".