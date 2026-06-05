Открытый чемпионат Франции. Результаты израильтян
время публикации: 05 июня 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:43
В этом Открытом чемпионате Франции принимали участие три израильских теннисиста.
Дэн Бранд проиграл в первом круге одиночного разряда юношеского турнира. В паре дошел до четвертьфинала.
Сергей Лысов (теннис на колясках) проиграл в первом раунде в одиночном и парном разрядах.
Гай Сасон (теннис на колясках) проиграл в полуфинале Нильсу Винку.
В парном разряде они с Винком сыграют в финале и могут стать победителями пятого турнира "Большого шлема".
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