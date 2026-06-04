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Спорт

Сенсация. 114-я ракетка мира вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Сенсации
время публикации: 04 июня 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 20:32
Сенсация. 114-я ракетка мира вышла в финал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Emma Da Silva

В финале Открытого чемпионата Франции встретятся Мирра Андреева и Майя Хвалинська.

Полька (114-я ракетка мира) победила россиянку Диану Шнайжер 7:6, 6:4.

Полуфинал продолжался 127 минут.

Майя впервые вышла в финал турнира "Большого шлема". Благодаря успеху, в понедельник она поднимется в Тор-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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