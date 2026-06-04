Сенсация. 114-я ракетка мира вышла в финал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 04 июня 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 20:32
В финале Открытого чемпионата Франции встретятся Мирра Андреева и Майя Хвалинська.
Полька (114-я ракетка мира) победила россиянку Диану Шнайжер 7:6, 6:4.
Полуфинал продолжался 127 минут.
Майя впервые вышла в финал турнира "Большого шлема". Благодаря успеху, в понедельник она поднимется в Тор-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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