Сенсация. 114-я ракетка мира вышла в финал Открытого чемпионата Франции

В финале Открытого чемпионата Франции встретятся Мирра Андреева и Майя Хвалинська.

Полька (114-я ракетка мира) победила россиянку Диану Шнайжер 7:6, 6:4.

Полуфинал продолжался 127 минут.

Майя впервые вышла в финал турнира "Большого шлема". Благодаря успеху, в понедельник она поднимется в Тор-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации.