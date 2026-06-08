Экс-звезде мирового тенниса Анне Курниковой – 45. Фотогалерея

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7 июня исполнилось 45 лет Анне Курниковой, бывшей российской теннисистке, одной из самых узнаваемых спортсменок конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Анна Курникова родилась в Москве. Ее отец занимался борьбой, мать была легкоатлеткой. Анна начала играть в теннис в детстве, а в возрасте около 10 лет переехала в США, где тренировалась в знаменитой академии Ника Боллетьери во Флориде. Именно там формировалось поколение теннисистов, изменивших мировой теннис 1990-х.

Курникова рано стала одной из главных надежд российского тенниса. В 1995 году она выиграла юниорский Orange Bowl, один из самых престижных юношеских турниров, а в середине 1990-х начала выступать на взрослом уровне. В 1997 году, в 16-летнем возрасте, она дошла до полуфинала Уимблдона – это осталось ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

В одиночном разряде Курникова не выиграла ни одного турнира WTA, что позже стало одной из самых часто повторяемых деталей ее биографии. При этом она входила в число сильнейших теннисисток мира: в 2000 году поднималась на восьмое место одиночного рейтинга WTA. Ее карьера в одиночке была ограничена травмами, прежде всего проблемами со спиной и стопой, из-за которых она фактически завершила профессиональные выступления уже в начале 2000-х.

В парном разряде Курникова добилась значительно больших спортивных успехов. В 1999 году она стала первой ракеткой мира в паре, выиграла 16 титулов WTA и дважды побеждала на Australian Open вместе с Мартиной Хингис. Их дуэт получил прозвище Spice Girls of Tennis: Курникова и Хингис сочетали высокий спортивный уровень с огромной медийной популярностью и стали одним из символов женского тенниса конца 1990-х.

Вне корта Курникова превратилась в глобальную знаменитость. Ее имя регулярно появлялось в рейтингах самых красивых и популярных спортсменок мира, она снималась для модных журналов, участвовала в рекламных кампаниях и стала одной из первых спортсменок, чья медийная известность в массовой культуре оказалась сопоставима со спортивными результатами. В конце 1990-х и начале 2000-х Курникова была одним из самых популярных поисковых запросов в интернете, а ее образ активно использовали рекламодатели и СМИ.

После ухода из большого тенниса Курникова редко возвращалась к публичной спортивной жизни. Она участвовала в выставочных матчах, благотворительных мероприятиях, телепроектах, связанных с фитнесом и здоровым образом жизни, но постепенно почти полностью ушла из публичного поля. В отличие от многих бывших спортсменов, она не стала постоянным комментатором, тренером или спортивным функционером.

С начала 2000-х Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. Пара много лет живет преимущественно в Майами и избегает публичности в личной жизни. У них растут четверо детей.