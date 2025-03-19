НХЛ. Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерз" 2:4.

После двух периодов "пингвины" вели в счете 2:0.

Вторую шайбу в ворота гостей забил Сидни Кросби. Это его 1670 очко в матчах за "Питтсбург". Он вышел на четвертое место в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, набравшего 1669 очков в матчах за "Эдмонтон Ойлерз".

Рекорд по количеству очков в матчах за один клуб установил Горди Хоу - 1809 очков в матчах за "Детройт".

"Островитяне" выиграли вторую игру подряд, проигрывая с разницей больше один гол в третьем периоде.