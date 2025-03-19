НХЛ. Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки
время публикации: 19 марта 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 11:39
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерз" 2:4.
После двух периодов "пингвины" вели в счете 2:0.
Вторую шайбу в ворота гостей забил Сидни Кросби. Это его 1670 очко в матчах за "Питтсбург". Он вышел на четвертое место в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, набравшего 1669 очков в матчах за "Эдмонтон Ойлерз".
Рекорд по количеству очков в матчах за один клуб установил Горди Хоу - 1809 очков в матчах за "Детройт".
"Островитяне" выиграли вторую игру подряд, проигрывая с разницей больше один гол в третьем периоде.
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