x
19 марта 2025
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 11:46
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки

Хоккей
НХЛ
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 марта 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 11:39
НХЛ. Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки
AP Photo/Gene J. Puskar

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерз" 2:4.

После двух периодов "пингвины" вели в счете 2:0.

Вторую шайбу в ворота гостей забил Сидни Кросби. Это его 1670 очко в матчах за "Питтсбург". Он вышел на четвертое место в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, набравшего 1669 очков в матчах за "Эдмонтон Ойлерз".

Рекорд по количеству очков в матчах за один клуб установил Горди Хоу - 1809 очков в матчах за "Детройт".

"Островитяне" выиграли вторую игру подряд, проигрывая с разницей больше один гол в третьем периоде.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 марта 2025

Шутаут и достижение Кемпера. Хет-трик Киру. Гол Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 марта 2025

Удачное возвращение Фокса. Достижение Бернса. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2025

Дубль и достижение Драйзайтля. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

Шутаут Хилла. Рекорд Айкела. Провал Суэймана. Результаты матчей НХЛ