Самый дорогой футболист австрийской Бундеслиги – израильский полузащитник
время публикации: 19 марта 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 08:03
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов австрийской Бундеслиги.
Восемь футболистов в первой десятке представляют "Ред Булл" (Зальцбург).
Возглавляет список израильский полузащитник этого клуба Оскар Глух (трансферная стоимость 22 миллиона евро).
На втором месте нападающий "Зальцбурга" Карим Конате (18 миллионов).
На третьем - полузащитник английского клуба "Брайтон энд Хоув" Малик Ялькуйе, на правах аренды выступающий за "Штурм" (Грац).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025