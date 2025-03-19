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Самый дорогой футболист австрийской Бундеслиги – израильский полузащитник

Футбол
время публикации: 19 марта 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 08:03
Самый дорогой футболист австрийской Бундеслиги израильский полузащитник
AP Photo/Matthias Schrader

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов австрийской Бундеслиги.

Восемь футболистов в первой десятке представляют "Ред Булл" (Зальцбург).

Возглавляет список израильский полузащитник этого клуба Оскар Глух (трансферная стоимость 22 миллиона евро).

На втором месте нападающий "Зальцбурга" Карим Конате (18 миллионов).

На третьем - полузащитник английского клуба "Брайтон энд Хоув" Малик Ялькуйе, на правах аренды выступающий за "Штурм" (Грац).

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