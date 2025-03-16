Дубль Мбаппе. Историческая победа "Реала". Достижение Стуани. Результаты матчей Ла Лиги

Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Вильярреал" 2:1.

Вальядолид - Сельта (Виго) 0:1

"Вальядолид" не выигрывал 9 игр и крепко осел на последнем месте. Отставание от предпоследнего "Лас Пальмаса" 9 очков.

Мальорка - Эспаньол (Барселона) 2:1

Островитяне не проиграли в шестой игре Ла Лиги подряд (лучший результат с 2010 года) и поднялись на 7-е место.

На 53-й минуте Ведад Мурики забил в свои ворота 0:1.

На 65-й минуте Такума Асано сравнял счет. На седьмой минуте компенсированного времени Мурики реализовал пенальти.

Вильярреал - Реал (Мадрид) 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Килиан Мбаппе.

"Реал" в матче чемпионата победил "Вильярреал" в гостях впервые с февраля 2017 года.

Жирона - Валенсия 1:1

Хозяева отыгрались на 64-й минуте. Гол забил 38-летний Кристиан Стуани. В последних двух сезонах он забил в матчах чемпионата 13 голов после выхода на замену. Лучший результат в чемпионатах большой пятерки.