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Спорт

"Наполи" не смог обыграть аутсайдера и выйти в лидеры

Футбол
время публикации: 16 марта 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 16:14
"Наполи" не смог обыграть аутсайдера и выйти в лидеры
AP Photo/Antonio Calanni

В матче двадцать девятого тура чемпионата Италии "Наполи" не сумел обыграть "Венецию", занимающую предпоследнее место, 0:0.

В случае победы неаполитанцы поднимались бы на первое место в Серии А.

"Венеция" не побеждала в чемпионате 12 игр. Последних 4 матча венецианцы завершили вничью. Им удалось отобрать очки у "Лацио" и "Аталанты".

Неаполитанцы создали немало голевых моментов. Но хозяева тоже могли забить.

В последних семи матчах "Наполи" набрал всего восемь очков. Это худший результат любой команды под руководством Антонио Конте с 2010 года.

В первые 20 минут Раду несколько раз выручил венецианцев после опасных ударов Распадори.

На 42-й минуте могла забить "Венеция". Мяч после удара Переса попал в защитника. Даниэль Фила (3 февраля перешел из пражской "Славии") мог поразить пустые ворота, но ему сумел помешать защитник.

На последней минуте первого тайма Раду дважды спас хозяев после опасных ударов Лукаку и Ди Лоренцо.

Во втором тайме голевой момент упустила "Венеция".

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