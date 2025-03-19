Израильтянка стала первым арбитром-трансгендером, судившим международный футбольный матч

Израильский арбитр Сапир Берман стала первым трансгендером, судившим международный матч.

17 сентября она была главным арбитром отборочного матча женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 17 лет).

В Белфасте сборная Черногории победила команду Северной Ирландии 2:1.

На 4-й минуте Теодора Цебалович открыла счет 0:1.

Через 2 минуты Джессика Макгиннесс восстановила равновесие.

На 21-й минуте Яна Мердович забила победный гол.