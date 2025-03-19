Израильтянка стала первым арбитром-трансгендером, судившим международный футбольный матч
время публикации: 19 марта 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 07:12
Израильский арбитр Сапир Берман стала первым трансгендером, судившим международный матч.
17 сентября она была главным арбитром отборочного матча женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 17 лет).
В Белфасте сборная Черногории победила команду Северной Ирландии 2:1.
На 4-й минуте Теодора Цебалович открыла счет 0:1.
Через 2 минуты Джессика Макгиннесс восстановила равновесие.
На 21-й минуте Яна Мердович забила победный гол.
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