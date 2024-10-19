x
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2024
|
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Германии. Пятничные рекорды "Боруссии". Победный гол Гирасси

время публикации: 19 октября 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 11:00
Чемпионат Германии. Пятничные рекорды "Боруссии". Победный гол Гирасси
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) победил "Санкт-Паули" 2:1.

"Боруссия" на 1 очко отстает от лидирующих "Баварии" и "Лейпцига".

У хозяев громадное преимущество (76% владения мячом, 20:10 по ударам, 7:3 по точным ударам).

"Боруссия" становится пятничной командой. Она не проиграла 39-й пятничный матч подряд. В пятницу "шмели" не проигрывают уже 20 лет, утверждает ua-football.com.

На 43-й минуте Рами Бенсебаини головой отправил мяч в дальний угол 1:0.

На 78-й минуте Эрик Смит мощно пробил издали 1:1.

На 83-й минуте 20-летний Джейми Гиттенс на фланге обыграл защитника и навесил. Серу Гирасси головой забил победный гол. В последних 6 играх он забил 7 голов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2024

Чемпионат Франции. "Монако" не смог обыграть "Лилль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2024

Манор Соломон вышел на замену. "Лидс" победил и догнал лидеров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2024

Израильтянин Оскар Глух в списке претендентов на награду Golden Boy
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2024

СМИ о "деле Мбаппе". Секс в отеле был