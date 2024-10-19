Чемпионат Германии. Пятничные рекорды "Боруссии". Победный гол Гирасси

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) победил "Санкт-Паули" 2:1.

"Боруссия" на 1 очко отстает от лидирующих "Баварии" и "Лейпцига".

У хозяев громадное преимущество (76% владения мячом, 20:10 по ударам, 7:3 по точным ударам).

"Боруссия" становится пятничной командой. Она не проиграла 39-й пятничный матч подряд. В пятницу "шмели" не проигрывают уже 20 лет, утверждает ua-football.com.

На 43-й минуте Рами Бенсебаини головой отправил мяч в дальний угол 1:0.

На 78-й минуте Эрик Смит мощно пробил издали 1:1.

На 83-й минуте 20-летний Джейми Гиттенс на фланге обыграл защитника и навесил. Серу Гирасси головой забил победный гол. В последних 6 играх он забил 7 голов.