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Гол Кунина. Результативная передача Уолмана. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 19 октября 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 10:13
Гол Кунина. Результативная передача Уолмана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/John Froschauer

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" в гостях разгромила "Питтсбург" 4:1, "Виннипег" - "Сан-Хосе" 8:3.

Питтсбург Пингвинз - Каролина Хурикейнз 1:4

Две результативные передачи сделал Йеспери Котканиеми.

Два очка (1 + 1) набрал Мартин Некас.

Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс 8:3

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин отыграл 15 минут и забросил одну шайбу. Показатель -1.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 20 минут 25 секунд и сделал результативную передачу. Показатель 0.

Колорадо Эвеланщ - Анахайм Дакс 4:3 (овертайм)

После первого периода "Анахайм" вел в счете 2:0.

Победную шайбу на 65-й минуте забросил Нэйтан Маккиннон.

Три результативные передачи сделал форвард "Колорадо" Микко Рантанен.

Две шайбы забросил Росс Колтон (Колорадо). В пяти играх он набрал 5 очков (4 + 1).

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