Гол Кунина. Результативная передача Уолмана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" в гостях разгромила "Питтсбург" 4:1, "Виннипег" - "Сан-Хосе" 8:3.
Питтсбург Пингвинз - Каролина Хурикейнз 1:4
Две результативные передачи сделал Йеспери Котканиеми.
Два очка (1 + 1) набрал Мартин Некас.
Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс 8:3
Еврейский форвард "акул" Люк Кунин отыграл 15 минут и забросил одну шайбу. Показатель -1.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 20 минут 25 секунд и сделал результативную передачу. Показатель 0.
Колорадо Эвеланщ - Анахайм Дакс 4:3 (овертайм)
После первого периода "Анахайм" вел в счете 2:0.
Победную шайбу на 65-й минуте забросил Нэйтан Маккиннон.
Три результативные передачи сделал форвард "Колорадо" Микко Рантанен.
Две шайбы забросил Росс Колтон (Колорадо). В пяти играх он набрал 5 очков (4 + 1).