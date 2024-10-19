Чемпионат Франции. "Монако" не смог обыграть "Лилль"

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Франции "Монако" сыграл вничью 0:0 с "Лиллем".

По итогам тура лидирующих монегасков может настичь ПСЖ.

"Монако" не проигрывает в 11 матчах чемпионата Франции подряд. "Лилль" - в 4.

У хозяев значительное преимущество (52% владения мчом, 14:3 по ударам, 4:1 по точным ударам).

"Монако" значительнкю часть матча провел в меньшинстве. На 61-й минуте вторую желтую карточку получил Джордан Тезе (20 августа перешел из ПСВ).