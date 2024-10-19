Чемпионат Испании. Красивый гол Кике Гарсии. "Вальядолид" победил в гостях

В первом матче десятого тура чемпионата Испании "Вальядолид" в гостях одержал волевую победу над "Алавесом" 3:2.

"Алавес больше владел мячом (63%). Соперники нанесли по 4 удара в створ ворот.

На 6-й минуте гости потеряли мяч на своей половине поля. Тони Мартинес (в 2018 году он выступал за "Вальядолид") отобрал мяч у защитника, продвинулся вперед и метров с 25 пробил в ближний угол 1:0.

"Вальядолид" ответил двумя голами с пенальти. Забили Махамаду Силла (в 2022-23 выступал за "Алавес") и Селим Амаллах (1 июля перешел из "Валенсии").

На 76-й минуте быстрая контратака после перехвата мяча на чужой половине поля. Бывший полузащитник АПОЭЛа и "Панатинаикоса" Ануар Туами вышел один на один 1:3.

На седьмой минуте компенсированного времени Кике Гарсия с линии штрафной нанес красивый удар с разворота 2:3.