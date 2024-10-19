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Дени Авдия набрал 10 очков. "Портленд" разгромил "Юту"

время публикации: 19 октября 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 09:17
Дени Авдия набрал 10 очков. "Портленд" разгромил "Юту"
AP Photo/Steve Dykes

В предсезонном матче "Портленд Трйэл Блэйзерс" разгромил "Юту Джаз" 124:86. Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 10 очков, сделал 6 подборов и 7 передач.

Первый матч регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проводит 23 октября.

После первой четверти 29:17, второй - 60:33, третьей - 96:55.

Самый результативный игрок матча защитник "Портленда" Райан Руперт, набравший 20 очков.

20-летний центровой "Портленда" Донован Клингэн набрал 14 очков и сделал 20 подборов.

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