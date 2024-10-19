x
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2024
|
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Еврейские баскетболисты в НБА. Сезон 2024-25 годов

время публикации: 19 октября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 11:58
Еврейские баскетболисты в НБА. Сезон 2024-25 годов
AP Photo/Mark J. Terrill

Через несколько дней начнется регулярный чемпионат НБА. В этом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации выступают три еврейских баскетболиста.

Израильский форвард Дени Авдия перешел из "Вашингтон Визардс" в "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Центровой Домантас Сабонис четвертый сезон выступает за "Сакраменто Кингз".

Разыгрывающий Амари Бейли перешел из "Шарлотт Хорнетс" в "Бруклин Нетс".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2024

Дени Авдия набрал 10 очков. "Портленд" разгромил "Юту"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2024

"Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2024

"Реал" победил "Панатинаикос". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2024

Евролига. "Маккаби" проиграл "Партизану"