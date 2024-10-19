Еврейские баскетболисты в НБА. Сезон 2024-25 годов

Через несколько дней начнется регулярный чемпионат НБА. В этом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации выступают три еврейских баскетболиста.

Израильский форвард Дени Авдия перешел из "Вашингтон Визардс" в "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Центровой Домантас Сабонис четвертый сезон выступает за "Сакраменто Кингз".

Разыгрывающий Амари Бейли перешел из "Шарлотт Хорнетс" в "Бруклин Нетс".