Еврейские баскетболисты в НБА. Сезон 2024-25 годов
время публикации: 19 октября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 11:58
Через несколько дней начнется регулярный чемпионат НБА. В этом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации выступают три еврейских баскетболиста.
Израильский форвард Дени Авдия перешел из "Вашингтон Визардс" в "Портленд Трэйл Блэйзерс".
Центровой Домантас Сабонис четвертый сезон выступает за "Сакраменто Кингз".
Разыгрывающий Амари Бейли перешел из "Шарлотт Хорнетс" в "Бруклин Нетс".
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