"Реал" победил "Панатинаикос". Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Панатинаикос" 90:86.

Альба (Берлин, Германия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 71:78

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Партизан (Белград, Себия) 79:91

Милан (Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 82:85

"Жальгирис" на этой неделе одержал две победы в Италии.

Последнюю четверть литовцы выиграли 37:16.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Париж (Франция) 109:107

Защитник "Баварии" Карсен Эдвардс набрал 32 очка.

Реал (Мадрид, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 90:86