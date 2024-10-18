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"Реал" победил "Панатинаикос". Результаты матчей Евролиги

время публикации: 18 октября 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 07:50
"Реал" победил "Панатинаикос". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Панатинаикос" 90:86.

Альба (Берлин, Германия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 71:78

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Партизан (Белград, Себия) 79:91

Милан (Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 82:85

"Жальгирис" на этой неделе одержал две победы в Италии.

Последнюю четверть литовцы выиграли 37:16.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Париж (Франция) 109:107

Защитник "Баварии" Карсен Эдвардс набрал 32 очка.

Реал (Мадрид, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 90:86

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