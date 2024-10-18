"Реал" победил "Панатинаикос". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 18 октября 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 07:50
Состоялись матчи четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Панатинаикос" 90:86.
Альба (Берлин, Германия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 71:78
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Партизан (Белград, Себия) 79:91
Милан (Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 82:85
"Жальгирис" на этой неделе одержал две победы в Италии.
Последнюю четверть литовцы выиграли 37:16.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Париж (Франция) 109:107
Защитник "Баварии" Карсен Эдвардс набрал 32 очка.
Реал (Мадрид, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 90:86
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