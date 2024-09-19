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Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки не вышли в четвертьфинал

время публикации: 19 сентября 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 13:49
Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки не вышли в четвертьфинал
AP Photo/Luca Bruno

Сборная Израиля не сумела выйти в четвертьфинал женского юниорского чемпионата мира по водному поло (спортсменки до 18 лет), который проходит в Китае.

В матче плэй-офф израильтянки проиграли сборной Австралии 10:12.

Израильтянки выиграли первую четверть 3:2, но проиграли первую половину матча 5:7.

В четвертьфиналах сыграют:

Нидерланды - США

Австралия - Греция

Италия - Венгрия.

Испанки встретятся с победительницами матча Китай - Новая Зеландия.

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