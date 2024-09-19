Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки не вышли в четвертьфинал
время публикации: 19 сентября 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 13:49
Сборная Израиля не сумела выйти в четвертьфинал женского юниорского чемпионата мира по водному поло (спортсменки до 18 лет), который проходит в Китае.
В матче плэй-офф израильтянки проиграли сборной Австралии 10:12.
Израильтянки выиграли первую четверть 3:2, но проиграли первую половину матча 5:7.
В четвертьфиналах сыграют:
Нидерланды - США
Австралия - Греция
Италия - Венгрия.
Испанки встретятся с победительницами матча Китай - Новая Зеландия.
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