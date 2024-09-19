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Последствия олимпийских скандалов: сербский и грузинский дзюдоисты дисквалифицированы

время публикации: 19 сентября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 12:41
Последствия олимпийских скандалов: сербский и грузинский дзюдоисты дисквалифицированы
AP Photo/Eugene Hoshiko

Международная федерация дзюдо дисквалифицировала на полгода за неспортивное поведение грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили.

После поражения в четвертьфинальной схватке Парижской олимпиады он толкнул будущего чемпиона француза Тедди Ринера.

Сербский дзюдоист Неманья Майдов дисквалифицирован на пять месяцев за "явный религиозный жест" (он перекрестился перед выходом на поединок) и многочисленные нарушения.

Серб, действующий чемпион мира, был раздражен поражением в первой схватке олимпийского турнира. После проигранной схватки он отказался поклониться сопернику и снял спортивную форму прямо на татами.

В заявлении Международной федерации дзюдо говорится, что Неманью Майдова уже предупреждали за неспортивное поведение в 2018 и 2022 годах.

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