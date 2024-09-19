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Лига чемпионов. Рекорд Скорупски и "Болоньи". Судаков не реализовал пенальти

время публикации: 19 сентября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 09:02
Лига чемпионов. Рекорд Скорупски и "Болоньи". Судаков не реализовал пенальти
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" 0:0.

У "Болоньи" интересная статистика домашних еврокубковых матчей - 34 игры без единого поражения.

"Болонья": Скорупски, Ликояннис (Миранда, 78), Лукуми, Бекема, Пош, Моро (Побега, 65), Фройлер, Фаббиан (Урбаньски, 78), Ндойе, Кастро (Даллинга, 65), Орсолини (Илинг-Джуниор, 65).

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус Тобиас, 41), Крыськив, Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналдо, Судаков (Гомес, 79), Зубков (Траоре, 79), Сикан (Невертон, 35).

Перед матчем в Болонье прошел сильный дождь (из-за него был прерван матч Юношеской лиги УЕФА(. Поле было скользким, что сказалось на качестве игры. "Шахтер" нанес один точный удар за весь матч.

На 4-й минуте Лукаш Скорупски отразил пенальти после удара Георгия Судакова. За последние три сезона Скорупски парировал пять пенальти. Это европейский рекорд.

На последних секундах первого тайма опасно с разворота пробил Кастро. Ризнык парировал мяч на угловой. На 61-й минуте Кастро попытался отправить мяч в "девятку". Мяч попал в сетку с внешней стороны.

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