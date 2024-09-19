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Шахматная олимпиада. Израильтяне победили сборную Исландии, израильтянки - ОАЭ

время публикации: 19 сентября 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 07:51
Шахматная олимпиада. Израильтяне победили сборную Исландии, израильтянки - ОАЭ
AP Photo/Denes Erdos

В седьмом туре шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне победили сборную Исландии 3:1.

Максим Родщтейн и Тамир Набати, игравшие белыми, победили.

Идо Горштейн и Евгений Постный, игравшие черными, сыграли вничью.

В восьмом туре израильтяне сыграют со сборной Кубы.

Лидирует сборная Индии, победившая во всех матчах - 14 очков.

Сборная Израиля на 22-м месте (10 очков).

Израильтянки победили сборную ОАЭ 3.5:0.5.

Марсель Эфроимски, Ронит Левитан и Дани Кохави выиграли.

Маша Клинова сыграла вничью.

В восьмом туре израильтянки сыграют со сборной Колумбии.

Лидирует сборная Индии, победившая во всех матчах - 14 очков.

Израильтянки на 32-м месте (9 очков).

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