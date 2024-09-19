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Баскетбол. Бывший разыгрывающий "Маккаби" и "Жальгириса" продолжит карьеру в Дубаи

время публикации: 19 сентября 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 12:01
Баскетбол. Бывший разыгрывающий "Маккаби" и "Жальгириса" продолжит карьеру в Дубаи
AP Photo/Ron Schwane

Новичок Адриатической баскетбольной лиги "Дубаи" вернул в Европу американского разыгрывающего Айзею Тейлора, сообщает BasketNews.

Клуб из ОАЭ будет соревноваться с этом сезоне с командами из Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории.

Ранее в АВА играли клубы из Болгарии, Израиля, Венгрии, Чехии.

Айзея Тейлор ранее выступал за клубы "Хьюстон Рокитс", "Атланта Хоукс", "Маккаби" (Ришон ле-Цион), "Жальгирис" (Каунас). "Мурсия" (Испания), "Анадолу Эфес" (Стамбул). В прошлом сезоне он играл в чемпионате Китая за "Шаньси Лунгс".

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