Баскетбол. Бывший разыгрывающий "Маккаби" и "Жальгириса" продолжит карьеру в Дубаи

Новичок Адриатической баскетбольной лиги "Дубаи" вернул в Европу американского разыгрывающего Айзею Тейлора, сообщает BasketNews.

Клуб из ОАЭ будет соревноваться с этом сезоне с командами из Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории.

Ранее в АВА играли клубы из Болгарии, Израиля, Венгрии, Чехии.

Айзея Тейлор ранее выступал за клубы "Хьюстон Рокитс", "Атланта Хоукс", "Маккаби" (Ришон ле-Цион), "Жальгирис" (Каунас). "Мурсия" (Испания), "Анадолу Эфес" (Стамбул). В прошлом сезоне он играл в чемпионате Китая за "Шаньси Лунгс".