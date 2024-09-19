Лига чемпионов. Ничья в битве гигантов

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и "Интер", считающиеся основными фаворитами турнира, сыграли 0:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Родри Эрнандес, Грилиш, де Брюйне (Гюндоган, 46), Бернарду Силва (Доку, 80), Савио (Фоден, 46), Холанд.

"Интер": Зоммер, Бастони, Ачерби, Биссек (Павар, 75), Карлос Аугусто, Дармиан (Думфрис, 75), Зелиньски (Мхитарян, 66), Чалханоглу (Фраттези, 82), Барелла, Тареми, Тюрам (Мартинес, 65).

Хозяева владели большим статистическим преимуществом (62% владения мячом, 23:13 по ударам, 5:3 по точным ударам, 4:3 по угловым).

"Интер" сосредоточился на обороне и нужный результат получил.

На 36-й минуте Холанн с линии штрафной пробил в нижний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 42-й минуте Родри потерял мяч у своей штрафной. Зелинськи прострелил. Тюрам опасно пробил, но не попал в створ ворот.

На 44-й минуте Грилиш забросил мяч в штрафную. Де Брейне нанес удар слету. Чалханоглу бросился под удар. Мяч улетел на угловой. На 70-й минуте Грилиш сделал передачу Гюндогану. Тот переадресовал мяч Фодену, который пробил прямо во вратаря.

На 77-й минуте Думфрис опасно прострелил. Мхитарян метров с 10 пробил выше цели.

Через 2 минуты Зоммер парировал мяч после опасного удара Гвардиола. На 89-й минуте Гвардиол навесил. Гюндоган метров с пяти пробил головой. Точно в руки вратарю.