Умер бывший тренер Марии Шараповой и Пита Сампраса
время публикации: 19 сентября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 08:53
На 86-м году жизни умер один из самых успешных теннисных тренеров Роберт Ландсдорп, сообщает Tennis up to Date.
Он стал всемирно известен в 1979 году. когда его подопечная Трэйси Остин выиграла Открытый чемпионат США и неожиданно стала первой ракеткой мира.
Роберт Ландсдорп тренировал Пита Сампраса, Линдси Дэвенпорт, Марию Шарапову.
Линдсэй Дэвенпорт назвала тренера "своим вторым отцом".
Ссылки по теме