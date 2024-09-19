Умер бывший тренер Марии Шараповой и Пита Сампраса

На 86-м году жизни умер один из самых успешных теннисных тренеров Роберт Ландсдорп, сообщает Tennis up to Date.

Он стал всемирно известен в 1979 году. когда его подопечная Трэйси Остин выиграла Открытый чемпионат США и неожиданно стала первой ракеткой мира.

Роберт Ландсдорп тренировал Пита Сампраса, Линдси Дэвенпорт, Марию Шарапову.

Линдсэй Дэвенпорт назвала тренера "своим вторым отцом".