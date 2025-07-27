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Спорт

Плавание. В эстафете установлен рекорд Израиля

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 11:23
Плавание. В эстафете установлен рекорд Израиля
AP Photo/Petr David Josek

Сегодня в Сингапуре начался чемпионат мира по плаванию.

В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем установлен рекорд Израиля - 3 минуты 13.39 секунды.

Израильтяне заняли 12-е место и в финал не вышли.

Состав сборной Израиля: Алексей Гливинский, Денис Локтев, Даниэль Кричевский, Мартин Картавы.

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