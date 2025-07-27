Плавание. В эстафете установлен рекорд Израиля

Сегодня в Сингапуре начался чемпионат мира по плаванию.

В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем установлен рекорд Израиля - 3 минуты 13.39 секунды.

Израильтяне заняли 12-е место и в финал не вышли.

Состав сборной Израиля: Алексей Гливинский, Денис Локтев, Даниэль Кричевский, Мартин Картавы.