Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в финал

Сегодня в Сингапуре начался чемпионат мира по плаванию.

Израильтянка Анастасия Горбенко вышла в финал на дистанции 200 метров комплексным стилем.

В полуфинале она заняла четвертое место.

Леа Полонски в полуфинале заняла 15-е место и в финал не вышла.

Финал состоится завтра 28 июля.