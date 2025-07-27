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Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в финал

Плавание
время публикации: 27 июля 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 16:17
Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в финал
AP Photo/Martin Meissner

Сегодня в Сингапуре начался чемпионат мира по плаванию.

Израильтянка Анастасия Горбенко вышла в финал на дистанции 200 метров комплексным стилем.

В полуфинале она заняла четвертое место.

Леа Полонски в полуфинале заняла 15-е место и в финал не вышла.

Финал состоится завтра 28 июля.

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