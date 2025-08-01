Юниорский чемпионат мира по виндсерфингу. Израильтянка завоевала серебряную медаль
время публикации: 01 августа 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 07:28
Во Франции проходит юниорский и юношеский чемпионат мира по виндсерфингу (IQ FOIL World Youth Championship).
В возрастной категории до 19 лет чемпионкой стала итальянка Медея Фалькони.
Победителем юношеского чемпионата (спортсмены до 19 лет) стал австралиец Рори Михан.
Чемпионкой в возрастной категории до 17 лет стала француженка Теа ле Борг Зибетти.
Второе место заняла израильтянка Наама Палатник.
Бронзовую медаль завоевала турчанка Парла Кабасакаль.
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