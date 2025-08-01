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Спорт

Юниорский чемпионат мира по виндсерфингу. Израильтянка завоевала серебряную медаль

Парусный спорт
время публикации: 01 августа 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 07:28
Юниорский чемпионат мира по виндсерфингу. Израильтянка завоевала серебряную медаль
AP Photo/Carolyn Kaster

Во Франции проходит юниорский и юношеский чемпионат мира по виндсерфингу (IQ FOIL World Youth Championship).

В возрастной категории до 19 лет чемпионкой стала итальянка Медея Фалькони.

Победителем юношеского чемпионата (спортсмены до 19 лет) стал австралиец Рори Михан.

Чемпионкой в возрастной категории до 17 лет стала француженка Теа ле Борг Зибетти.

Второе место заняла израильтянка Наама Палатник.

Бронзовую медаль завоевала турчанка Парла Кабасакаль.

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