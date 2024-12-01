"Арсенал" забил пять голов в дерби. Рекорд Клюйверта. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Вест Хэм" 5:2.

Брентфорд - Лестер 4:1

Первый хет-трик в Премьер-лиге совершил Кевин Шаде.

Кристал Пэлас (Лондон) - Ньюкасл 1:1

"Ньюкасл" не нанес ни одного удара в створ ворот, но мог победить. Гол в свои ворота забил бывший защитник "Челси" Марк Гэи.

"Орлы" отыгрались на 4-й минуте компенсированного времени. Гол забил Даниэль Муньос.

Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0

Вулверхэмптон - Борнмут 2:4

Джастин Кдюйверт впервые забил три гола в одном матче чемпионата Англии. Он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, реализовавшим три пенальти в одном матче.

Вест Хэм (Лондон) - Арсенал (Лондон) 2:5

Все 7 голов были забиты в первом тайме.

В 2024 году "Арсенал" в пяти матчах забил не менее пяти мячей (во всех турнирах) и повторил рекорд английских клубов высшего дивизиона, установленный "Сандерлендом" в 1892 году и повторенный "Манчестер Сити" в 1937, сообщает статистический сервис Opta.