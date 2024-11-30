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Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 30 ноября 2024 г., 21:40 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 21:40
Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) одолел "Маккаби" (Нетания) 1:0.

Апоэль (Хадера) - Бней Сахнин 0:0

Ашдод - Ирони (Тверия) 1:0

Победный гол на 27-й минуте забил Став Нахмани.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Нетания) 1:0

Южане одержали третью победу подряд.

Победный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену Пол Гарита.

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