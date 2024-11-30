Сенсация чемпионата Испании. "Барселона" проиграла аутсайдеру. Бальде получил травму

В матче пятнадцатого тура чемпионата Испании "Барселона" сенсационно проиграла на своем поле "Лас-Пальмасу" 1:2.

"Барселона": Пенья, Бальде (Мартин, 26), Мартинес, Кубарси (Виктор, 90+2), Кунде (Форт, 56), Педри, Гави (де Йонг, 57), Торре (Ямаль, 46), Лопес (Ферран Торрес, 57), Рафинья, Левандовски.

"Лас-Пальмас": Силлессен, Мармоль (Макберни, 90+2), Маккенна, Суарес, Вити (Бенито Рамирес, 83), Кампанья (Луаодис, 68), Родригес (Фабио Гонсалес, 83), Молейро, Хави Муньос, Сандро Рамирес (Марвин, 73), Фабиу Силва (Мата, 73).

"Барселона" не выигрывает в третьем матче чемпионата Испании подряд, но все еще лидирует.

Победа позволила островитянам подняться на 14-е мест.

Гости едва не открыли счет на 4-й минуте. Бывший форвард "Барселоны" Сандро Рамирес прорвался в штрафную и послал мяч мимо вратаря. Защитник помешал бывшему полузащитнику "Реала" Хавьеру Муньосу подправить мяч в сетку.

На 22-й минуте Сандро Рамирес столкнулся с Алехандро Бальде. Защитника "Барселоны" увезли с поля.

На 44-й минуте Рафинья забил. Гол не засчитан - офсайд. На последних секундах первого тайма каталонцы едва не забили. Мяч после удара Рафиньи попал в перекладину.

На 49-й минуте гости проводят быструю контратаку. Воспитанник "Барселоны" Сандро Рамирес с линии штрафной пробил в дальний нижний угол 0:1.

На 61-й минуте Рафинья из полукруга перед штрафной отправил мяч в "шестерку" 1:1.

На 67-й минуте провалились центральные защитники "Барселоны". Хави муньос сделал шикарный пас за спины игроков обороны. Арендованный у "Вулверхэмптона" Фабиу Силва вышел один на один 1:2.

На 82-й минуте Рафинья опасно исполнил штрафной. Яспер Силлессен (вратраь "Барселоны" в 2016-19 годах) в прыжке мяч парировал.