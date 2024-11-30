Чемпионат Израиля по футболу. Дубль Рефаэлова. "Маккаби" (Хайфа) одержал волевую победу

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" в гостях победил одноклубников из Петах-Тиквы 2:1.

"Маккаби" вернул себе лидерство в Лиге Аль.

На матче присутствовали 9460 зрителей.

На 58-й минуте бывший форвард дрезденского "Динамо" Лука Штор забил первый гол в этом сезоне и вывел хозяев вперед 1:0.

На 73-й и 85-й минутах отличился 38-летний Лиор Рефаэлов, который летом 2023 года вернулся в хайфский "Маккаби" после 12 лет в чемпионате Бельгии.