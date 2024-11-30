Чемпионат Израиля по футболу. Дубль Рефаэлова. "Маккаби" (Хайфа) одержал волевую победу
время публикации: 30 ноября 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 18:03
В стартовом матче 11-го тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" в гостях победил одноклубников из Петах-Тиквы 2:1.
"Маккаби" вернул себе лидерство в Лиге Аль.
На матче присутствовали 9460 зрителей.
На 58-й минуте бывший форвард дрезденского "Динамо" Лука Штор забил первый гол в этом сезоне и вывел хозяев вперед 1:0.
На 73-й и 85-й минутах отличился 38-летний Лиор Рефаэлов, который летом 2023 года вернулся в хайфский "Маккаби" после 12 лет в чемпионате Бельгии.
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