Сенсационный разгром "Лейпцига". Шик повторил рекорд. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Германии. "Вольфсбург" в гостях сенсационно разгромил "Лейпциг" 5:1.

Лейпциг - Вольфсбург 1:5

Уже на 16-й минуте "волки" вели в счете 3:0. Два мяча забил Мохаммед Амура, арендованный у "Юниона" (Сент-Жилуаз).

Вердер (Бремен) - Штутгарт 2:2

"Музыканты" дважды выходили вперед. "Штутгарт" дважды отыгрыввался.

Два мяча в ворота хозяев забил Эрмедин Демирович, 16 июля перешедший из "Айгсбурга".

Фрайбург - Боруссия (Менхенгладбах) 3:1

Два мяча забил Лукас Хелер.

Аугсбург - Бохум 1:0

Унион (Берлин) - Байер (Леверкузен) 1:2

Победный гол на 71-й минуте забил Патрик Шик. В 100 матчах за "Байер" в Бундеслиге он забил 48 голов, повторив клубный рекорд Ульфа Кирстена.