Сенсационный разгром "Лейпцига". Шик повторил рекорд. Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 30 ноября 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 18:56
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Германии. "Вольфсбург" в гостях сенсационно разгромил "Лейпциг" 5:1.
Лейпциг - Вольфсбург 1:5
Уже на 16-й минуте "волки" вели в счете 3:0. Два мяча забил Мохаммед Амура, арендованный у "Юниона" (Сент-Жилуаз).
Вердер (Бремен) - Штутгарт 2:2
"Музыканты" дважды выходили вперед. "Штутгарт" дважды отыгрыввался.
Два мяча в ворота хозяев забил Эрмедин Демирович, 16 июля перешедший из "Айгсбурга".
Фрайбург - Боруссия (Менхенгладбах) 3:1
Два мяча забил Лукас Хелер.
Аугсбург - Бохум 1:0
Унион (Берлин) - Байер (Леверкузен) 1:2
Победный гол на 71-й минуте забил Патрик Шик. В 100 матчах за "Байер" в Бундеслиге он забил 48 голов, повторив клубный рекорд Ульфа Кирстена.
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