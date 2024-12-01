"Атлетико" разгромил "Вальядолид". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Испании Столичный "Атлетико" в гостях разгромил "Вальядолид" 5:0.

Алавес - Леганес 1:1

Эспаньол (Барселона) - Сельта (Виго) 3:1

"Эспаньол" прервал серию из 4 поражений в Ла Лиге.

Вальядолид - Атлетико (Мадрид) 0:5

В первом тайме "матрасники" забили три гола. Еще два не были засчитаны.

В двух последних матчах "Атлетико" забил 11 голов.