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"Атлетико" разгромил "Вальядолид". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 01 декабря 2024 г., 13:23 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 13:23
"Атлетико" разгромил "Вальядолид". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Испании Столичный "Атлетико" в гостях разгромил "Вальядолид" 5:0.

Алавес - Леганес 1:1

Эспаньол (Барселона) - Сельта (Виго) 3:1

"Эспаньол" прервал серию из 4 поражений в Ла Лиге.

Вальядолид - Атлетико (Мадрид) 0:5

В первом тайме "матрасники" забили три гола. Еще два не были засчитаны.

В двух последних матчах "Атлетико" забил 11 голов.

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