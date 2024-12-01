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Спорт

ПСЖ не смог победить. Юбилей Маркиньоса. Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 01 декабря 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 09:02
ПСЖ не смог победить. Юбилей Маркиньоса. Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ не смог обыграть "Нант" 1:1.

Ренн - Сент-Этьен 5:0

Три мяча забил Арно Калимуэндо.

Брест - Страсбур 3:1

ПСЖ - Нант 1:1

Защитник ПСЖ Маркиньос проводил 300-й матч в чемпионате Франции.

Парижане не проигрывают в Лиге 1 в 15 матчах подряд. "Нант" не победил в десятом матче чемпионата подряд.

На 2-й минуте Рамуш прострелил. Хакими отправил мяч в угол ворот 1:0.

"Нант" отыгрался на 38-й минуте. Быстрая контратака. Матис Аблин совершил сольный проход и сравнял счет 1:1.

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