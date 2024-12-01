ПСЖ не смог победить. Юбилей Маркиньоса. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 01 декабря 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 09:02
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ не смог обыграть "Нант" 1:1.
Ренн - Сент-Этьен 5:0
Три мяча забил Арно Калимуэндо.
Брест - Страсбур 3:1
ПСЖ - Нант 1:1
Защитник ПСЖ Маркиньос проводил 300-й матч в чемпионате Франции.
Парижане не проигрывают в Лиге 1 в 15 матчах подряд. "Нант" не победил в десятом матче чемпионата подряд.
На 2-й минуте Рамуш прострелил. Хакими отправил мяч в угол ворот 1:0.
"Нант" отыгрался на 38-й минуте. Быстрая контратака. Матис Аблин совершил сольный проход и сравнял счет 1:1.
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