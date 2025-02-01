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"Реал" проиграл "Монако". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 01 февраля 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 08:49
"Реал" проиграл "Монако". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Gerald Herbert

Завершился двадцать четвертый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 17 побед.

На одну победу и одну игру меньше у "Фенербахче".

"Маккаби" на предпоследнем месте (6 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Виртус (Болонья, Италия) 95:81

Торнике Шенгелия (Виртус) набрал 35 очков.

Монако (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 77:73

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 92:89

Партизан (Белград, Сербия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 71:73

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