"Реал" проиграл "Монако". Результаты матчей Евролиги

Завершился двадцать четвертый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 17 побед.

На одну победу и одну игру меньше у "Фенербахче".

"Маккаби" на предпоследнем месте (6 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Виртус (Болонья, Италия) 95:81

Торнике Шенгелия (Виртус) набрал 35 очков.

Монако (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 77:73

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 92:89

Партизан (Белград, Сербия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 71:73