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Поражение "Барселоны". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 31 января 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 07:38
Поражение "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи двадцать четвертого тура Евролиги. "Барселона" проиграла "Басконии" 86:88.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Бавария (Мюнхен, Германия) 82:97

Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско набрал 33 очка и сделал 5 передач. В сезоне 2023-24 годов он выступал за "Баварию".

Баскония (Витория, Испания) - Барселона (Испания) 88:86

Милан (Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 87:75

Третью четверть хозяева выиграли 27:13.

Форвард "Милана" Зак Ледей набрал 33 очка и сделал 8 подборов.

Париж (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 91:82

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