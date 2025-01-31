Поражение "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 31 января 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 07:38
Состоялись матчи двадцать четвертого тура Евролиги. "Барселона" проиграла "Басконии" 86:88.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Бавария (Мюнхен, Германия) 82:97
Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско набрал 33 очка и сделал 5 передач. В сезоне 2023-24 годов он выступал за "Баварию".
Баскония (Витория, Испания) - Барселона (Испания) 88:86
Милан (Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 87:75
Третью четверть хозяева выиграли 27:13.
Форвард "Милана" Зак Ледей набрал 33 очка и сделал 8 подборов.
Париж (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 91:82
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