"Дабл-дабл" Леброна Джеймса. Победа "Кливленда". Результаты матчей НБА
время публикации: 31 января 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 09:59
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Атланту" 137:115.
Кливленд Кавальерз - Атланта Хоукс 137:115
"Кливленд" одержал 39 победу в 48 матчах и лидирует в Восточной конференции.
Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:134
Самый результативный игрок матча - Леброн Джеймс (24 + 3 подбора + 11 передач).
Пятая победа "Лейкерс" в последних шести матчах.
Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 113:138
Лидер "волков" Энтони Эдвардс сделал "дабл-дабл" (36 + 6 подборов + 11 передач).
Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокетс 120:119
За 15 секунд до конца матча "Хьюстон" вел в счете 119:118.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025