"Дабл-дабл" Леброна Джеймса. Победа "Кливленда". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Атланту" 137:115.

Кливленд Кавальерз - Атланта Хоукс 137:115

"Кливленд" одержал 39 победу в 48 матчах и лидирует в Восточной конференции.

Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:134

Самый результативный игрок матча - Леброн Джеймс (24 + 3 подбора + 11 передач).

Пятая победа "Лейкерс" в последних шести матчах.

Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 113:138

Лидер "волков" Энтони Эдвардс сделал "дабл-дабл" (36 + 6 подборов + 11 передач).

Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокетс 120:119

За 15 секунд до конца матча "Хьюстон" вел в счете 119:118.