Израиль против Иордании Результаты жеребьевки юношеского чемпионата мира по баскетболу
время публикации: 31 января 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 14:52
В Лозанне состоялась жеребьевка юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).
Турнир пройдет с 28 июня по 6 июля 2025 года в Швейцарии.
Группа А
Аргентина. Мали. Сербия. Новая Зеландия.
Группа В
Китай. Словения. Германия. Канада.
Группа С
Иордания. Швейцария. Израиль. Доминиканская республика.
Группа D
Камерун. США. Австралия. Франция.
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