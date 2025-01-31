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Израиль против Иордании Результаты жеребьевки юношеского чемпионата мира по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 31 января 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 14:52
Израиль против Иордании Результаты жеребьевки юношеского чемпионата мира по баскетболу
AP Photo/Mark J. Terrill

В Лозанне состоялась жеребьевка юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).

Турнир пройдет с 28 июня по 6 июля 2025 года в Швейцарии.

Группа А

Аргентина. Мали. Сербия. Новая Зеландия.

Группа В

Китай. Словения. Германия. Канада.

Группа С

Иордания. Швейцария. Израиль. Доминиканская республика.

Группа D

Камерун. США. Австралия. Франция.

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