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НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" разгромил "Орландо"

Баскетбол
НБА
время публикации: 31 января 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 08:15
НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" разгромил "Орландо"
AP Photo/Amanda Loman

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Орландо Мэджик" 119:90.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 11 очков, сделал по 5 подборов и передач.

"Орландо" проиграл семь из последних аосьми матчей.

Самый результативный игрок матча - центровой "Орландо" Франц Вагнер, набравший 24 очка. Он недавно вернулся после травмы.

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