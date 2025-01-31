НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" разгромил "Орландо"
время публикации: 31 января 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 08:15
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Орландо Мэджик" 119:90.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 11 очков, сделал по 5 подборов и передач.
"Орландо" проиграл семь из последних аосьми матчей.
Самый результативный игрок матча - центровой "Орландо" Франц Вагнер, набравший 24 очка. Он недавно вернулся после травмы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025