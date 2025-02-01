Чемпионат Италии. Дубль Пьеротти. Историческая победа "Лечче"

В стартовом матче двадцать третьего тура чемпионата Италии "Лечче" одержал волевую победу над "Пармой" 3:1.

Победа позволила команде Марко Джампаоло, балансировавшей на грани зоны вылета, подняться на тринадцатое место.

"Парма" опустилась в зону вылета. Команда не выигрывает в пяти матчах Серии А подряд.

"Лечче" одержал первую волевую победу с августа 2023 года. "Лечче" победил "Парму" в Серии А впервые с февраля 2011 года.

На 21-й минуте хозяева едва не открыли счет. Михайла нанес удар метров с 25. Мяч от руки вратаря "Лечче" попал в штангу. На 34-й минуте Эммануэле Валери, в 2017-18 годах, выступавший за "Лечче", реализовал пенальти 1:0.

На 26-й минуте судья отменил гол "Лечче" после вмешательства видеоассистентов.

Гости отыгрались на 36-й минуте. Хельгасон навесил. Бывший форвард "Црвены Звезды" Никола Крстович головой отправил мяч в "девятку" 1:1.

На 50-й минуте "Парма" могла выйти вперед. Кейта вывел Канцелльери один на один. Владимиро Фальконе мяч парировал.

На 63-й минуте Сантьяго Пьеротти вышел один на один и забил победный гол 1:2. На третьей минуте компенсированного времени Крстович сделал передачу в штрафную. Пьеротти пробил. Мяч задел ногу защитника и по высокой дуге влетел в дальнюю "девятку" 1:3.