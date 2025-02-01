Чемпионат Германии. "Вердер" победил вдевятером

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Германии "Вердер" одолел "Майнц" 1:0.

Матч получился насыщенным: не забитый пенальти, два удаления в составе хозяев.

"Вердер": Цеттерер, Юнг (Пипер, 86), Фридль, Штарк , Каборе (Кен, 70), Шмид, Линен, Битенкур (Альверо, 36), Вайзер, Дукш (Грюлль, 70), Нджинма.

"Майнц": Центнер,Белль (Ляйтш, 56), да Кошта, Кор, Мвене (Норден, 81), Амири (Хон Хен Сок, 46), Сано, Каси (Видмер, 81), Ли Чжэ Сон, Небель, Вайпер (Зиб, 78).

Это первая победа "музыкантов" в 2025 году.

Гости больше владели мячом (63%). При этом соперники нанесли по 12 ударов по воротам. Точнее били хозяева 5:2.

На 12-й минуте "музыканты" не реализовали пенальти. Центнер парировал мяч после удара Дукша.

На 14-й минуте бывший полузащитник дортмундской "Борусии" Леонард Битенкур вколотил мяч под перекладину 1:0.

На третьей минуте компенсированного времени судья показал вторую желтую карточку за затяжку времени Никласу Штарку. Капитан "Вердера" Марко Фридль бросился оспаривать это сомнительное решение и тоже был удален.