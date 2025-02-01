Гол Цукера. Достижения Маккиннона и Сутера. Рекорд Веренски. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" одолел "Нешвилл" 4:3. "Ванкувер" проиграл "Далласу" 3:5.

Баффало Сейбрз - Нешвилл Прэдейчез 4:3

"Хищники" вели в счете 3:2.

Две шайбы забросил 20-летний Иржи Кулич (Баффало). Две результативные передачи сделал Расмус Далин. Швед в шестом сезоне делает не менее 30 результативных передач (всего 257).

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер забросил одну шайбу. Он сравнял счет на 33-й минуте 3:3.

Райан О`Рейлли сделал результативную передачу и набрал 800-е очко в НХЛ. В 2015-18 годах он был игроком "Баффало".

Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс 5:3

"Даллас" одержал четвертую победу подряд.

По Броскам 29:14 в пользу "Ванкувера".

По 3 (2 + 1) очка набрали игроки "Далласа" Руп Хинц и Джейсон Робертсон.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу.

Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 5:0

Маккензи Блэквуд отразил 19 бросков и совершил первый шутаут в матчах за "Колорадо". 9 декабря он перешел из "Сан-Хосе".

3 (2 +1) очка набрал Джонатан Друин.

С 5-ю по 18-ю минуты хозяева забили 4 гола.

Натан Маккиннон сделал 60-ю голевую передачу в сезоне. Он стал третьим игроком "Колорадо Эвеланш/ Квебек Нордикс", который в трех сезонах подряд делал не менее 60 голевых передач. Предшественник - Петер Штясны и Джо Сакик.

Защитник "Сент-Луиса" Райан Сутер провел 1496-ю игру в НХЛ (7-е место среди защитников).

Юта - Колумбус Блю Джекетс 2:3 (овертайм)

"Юта" вела в счете 2:0.

Победный гол на 61-й секунде овертайма забросил Зак Веренски. Он набрал в январе 17 очков и установил клубный рекорд результативности за месяц для защитника. В этом сезоне Веренски набрал 57 очков и повторил клубный рекорд результативности для защитников.