НБА. Ударный финал Йокича. Победный бросок Тэйтума на последней секунде
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Летройт" разгромил "Даллас" 117:102, "Сан-Антонио" - "Милуоки" 144:118.
Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Клипперс 104:112
Детройт Пистонс - Даллас Мэврикс 117:102
"Детройт" играл без дисквалифицированного Айзеи Стюарта.
Кэйд Каннингем (Детройт) набрал 40 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.
Филадельфия Сиксерз - Денвер Наггетс 134:137
В последние 47 секунд матча Никола Йокич набрал 8 очков.Лидер "Денвера" сделал в матче "дабл-дабл" (28 + 9 подборов + 13 передач).
Разыгрывающий "Филадельфии" Тайрез Макси набрал 42 очка и сделал 9 передач).
Торонто Рэпторз - Чикаго Булз 106:122
Нью-Орлеан Пеликанз - Бостон Селтикс 116:118
Джейсон Тэйтум (27 + 6 подборов + 10 передач) сделал победный бросок на последней секунде матча.
Форвард "Пеликанз" Трей Мерфи провел лучшую игру в сезоне (40 + 5 подборов + 4 передачи + 1 перехват).
Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс 144:118
"Дабл-дабл 30+" сделали Яннис Адетокунбо (Милуоки) (35 + 14 подборов + 6 передач) и Виутор Вембантяма (Сперс) (30 + 14 подборов + 6 блок-шотов).
Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санз 105:130
Самый результативный игрок матча Девин Букер (Финикс) (31 + 5 подборов + 11 передач).