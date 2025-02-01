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Спорт

НБА. Ударный финал Йокича. Победный бросок Тэйтума на последней секунде

Баскетбол
НБА
время публикации: 01 февраля 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 11:35
Кэйд Каннингем (Детройт) набрал 40 очков
AP Photo/Michael Conroy

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Летройт" разгромил "Даллас" 117:102, "Сан-Антонио" - "Милуоки" 144:118.

Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Клипперс 104:112

Детройт Пистонс - Даллас Мэврикс 117:102

"Детройт" играл без дисквалифицированного Айзеи Стюарта.

Кэйд Каннингем (Детройт) набрал 40 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Филадельфия Сиксерз - Денвер Наггетс 134:137

В последние 47 секунд матча Никола Йокич набрал 8 очков.Лидер "Денвера" сделал в матче "дабл-дабл" (28 + 9 подборов + 13 передач).

Разыгрывающий "Филадельфии" Тайрез Макси набрал 42 очка и сделал 9 передач).

Торонто Рэпторз - Чикаго Булз 106:122

Нью-Орлеан Пеликанз - Бостон Селтикс 116:118

Джейсон Тэйтум (27 + 6 подборов + 10 передач) сделал победный бросок на последней секунде матча.

Форвард "Пеликанз" Трей Мерфи провел лучшую игру в сезоне (40 + 5 подборов + 4 передачи + 1 перехват).

Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс 144:118

"Дабл-дабл 30+" сделали Яннис Адетокунбо (Милуоки) (35 + 14 подборов + 6 передач) и Виутор Вембантяма (Сперс) (30 + 14 подборов + 6 блок-шотов).

Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санз 105:130

Самый результативный игрок матча Девин Букер (Финикс) (31 + 5 подборов + 11 передач).

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