Сенсации клубного чемпионата мира. Вылет "Интера" и "Манчестер Сити"

Миланский "Интер" и "Манчестер Сити" не сумели выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира по футболу.

Оба клуба считались одними из основных фаворитов турнира.

"Интер" проиграл "Флуминенсе" 0:2.

"Манчестер Сити" в дополнительное время проиграл "Аль-Хилялю" 3:4. Победный гол на 112-й минуте забил бывший форвард "Бенфики" Маркос Леонардо.

На данный момент известны три четвертьфинальные пары:

Флуминенсе (Бразилия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Палмейрас (Бразилия) - Челси (Англия)

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия).