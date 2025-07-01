Сенсации клубного чемпионата мира. Вылет "Интера" и "Манчестер Сити"
время публикации: 01 июля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 09:43
Миланский "Интер" и "Манчестер Сити" не сумели выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира по футболу.
Оба клуба считались одними из основных фаворитов турнира.
"Интер" проиграл "Флуминенсе" 0:2.
"Манчестер Сити" в дополнительное время проиграл "Аль-Хилялю" 3:4. Победный гол на 112-й минуте забил бывший форвард "Бенфики" Маркос Леонардо.
На данный момент известны три четвертьфинальные пары:
Флуминенсе (Бразилия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Палмейрас (Бразилия) - Челси (Англия)
ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия).
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