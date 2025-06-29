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Победителем молодежного чемпионата Европы стала сборная Англии

Футбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 06:33
Победителем молодежного чемпионата Европы стала сборная Англии
AP Photo/Petr David Josek

В Словакии завершился молодежный чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

Англичане в дополнительное время обыграли сборную Германии 3:2. Они в четвертый раз стали победителями турнира.

На 24-й минуте англичане вели в счете 2:0.

Немцы отыгрались на 61-й минуте.

На 92-й минуте Джонатан Роу (Марсель) забил победный гол.

Лучший бомбардир турнира - Ник Вольтемаде (Германия).

Лучший игрок чемпионата - Харви Эллиотт (Англия).

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