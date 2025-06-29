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Золотой кубок. Сборная Саудовской Аравии проиграла в четвертьфинале

Футбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 07:44
Золотой кубок. Сборная Саудовской Аравии проиграла в четвертьфинале
AP Photo/Samantha Chow

Определилась первая полуфинальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.

В первом полуфинале сыграют сборные Гондураса и Мексики.

Панама Гондурас 1:1 (пенальти 4:5)

На 45-й минуте Исмаэль Диас (Универсидад Католика, Кито, Эквадор) реализовал пенальти и вывел сборную Панамы вперед 1:0.

На 82-й минуте бывший нападающий "Барселоны" и "Жироны" Чоко Лосано (Сантос Лагуна) сравнял счет. Он же не забил пенальти в послематчевой серии.

У сборной Панамы не сумели реализовать пенальти бывший полузащитник "Гонведа" Анибал Годой (Сан-Диего) и бывший форвард тель-авивского "Маккаби" и столичного "Бейтара" Эдуардо Герреро (Динамо Киев).

Мексика - Саудовская Аравия 2:0

На 49-й минуте Алексис Вега (Толука) открыл счет. На 81-й минуте Абдулла Маду (Аль-Иттихад) срезал мяч в свои ворота.

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