Золотой кубок. Сборная Саудовской Аравии проиграла в четвертьфинале

Определилась первая полуфинальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.

В первом полуфинале сыграют сборные Гондураса и Мексики.

Панама Гондурас 1:1 (пенальти 4:5)

На 45-й минуте Исмаэль Диас (Универсидад Католика, Кито, Эквадор) реализовал пенальти и вывел сборную Панамы вперед 1:0.

На 82-й минуте бывший нападающий "Барселоны" и "Жироны" Чоко Лосано (Сантос Лагуна) сравнял счет. Он же не забил пенальти в послематчевой серии.

У сборной Панамы не сумели реализовать пенальти бывший полузащитник "Гонведа" Анибал Годой (Сан-Диего) и бывший форвард тель-авивского "Маккаби" и столичного "Бейтара" Эдуардо Герреро (Динамо Киев).

Мексика - Саудовская Аравия 2:0

На 49-й минуте Алексис Вега (Толука) открыл счет. На 81-й минуте Абдулла Маду (Аль-Иттихад) срезал мяч в свои ворота.