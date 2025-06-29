ПСЖ разгромил "Интер Майами" и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира

ПСЖ вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира по футболу, разгромив "Интер Майами" 4:0.

Лионель Месси отыграл весь матч.

На 6-й минуте Витинья навесил со штрафного. Жоау Невеш в падении нанес удар головой 1:0. На 15-й минуте гол парижан отменили из-за офсайда.

На 28-й минуте Хвича Кварацхелия совершил сольный проход и опасно пробил. Устари выручил американцев.

На 39-й минуте Бускетс потерял мяч перед своей штрафной. Барколя делает передачу. Фабиан Руис прострелил. Невеш отправил мяч в пустые ворота 2:0.

На 44-й минуте Дуэ прострелил. Томас Авилес опередил Руиса и отправил мяч в свои ворота 3:0.

Через минуту Барколя ворвался в штрафную и сделал передачу. После первого удара Хакими мяч попал в перекладину, после второго - в сетку 4:0.

За первый тайм "Интер Майами" не нанес ни одного удара. Первый опасный момент американцы создали на 49-й минуте. Месси вывел Суареса один на один. Тот не сумел переиграть Доннарумму. На 80-й минуте Месси нанес удар головой. Вратарь парировал мяч, летевший точно в нижний угол.